قبل لقائهما في كأس الأمم الأفريقية.. تعرف على القيمة التسويقية لمنتخبي مصر والكونغو الديمقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والمقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، على إستاد " لوران بوكو" في مدينة سان بيدرو بكوت ديفوار.

ويدخل منتخب مصر المباراة بعدما احتل المركز الثاني بمجموعته، المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات، وجاء منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني بالمجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط أيضاً من نفس عدد المباريات.

وتشهد مباراة الليلة تفوق للمنتخب المصري من حيث القيمة التسويقية، حيث تبلغ القيمة التسويقية للمنتخب الوطني 135.6 مليون يورو، ويتواجد المنتخب المصري في المركز التاسع بقائمة أعلى المنتخبات المشاركة في "الكان" من حيث القيمة التسويقية.

وبلغت القيمة التسويقية لمنتخب الكونغو الديمقراطية، 110.40 مليون يورو.

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح ولاعب ليفربول الإنجليزي، قائمة أعلى لاعبي المنتخبين من حيث القيمة التسويقية، بقيمة 65 مليون يورو، ولكنه ترك معسكر المنتخب المصري للإصابة.

ويعد نجم المنتخب الكونغولي ونادي برينتفورد الإنجليزي يوان ويسا، الأعلى قيمة تسويقية بين لاعبي منتخب الكونغو، بقيمة وصلت 25 مليون يورو.