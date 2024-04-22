الإتحاد الاسباني ينشر قصة الهدف "الشبح" على لسان حكام كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

المنامة - ياسر ابراهيم - نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم التسجيلات الكاملة لحوار سوتو غرادو، الحكم الرئيسي الذي أدار الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة وغرفة الفار حول "الهدف الشبح" للأمين جمال لاعب برشلونة، والذي لم يُحتسب.



والفيديو، الذي يمتد لأكثر من 6 دقائق، للقطة الأكثر جدلا عندما حوّل النجم الشاب كرة نحو المرمى خلال الشوط الأول إثر ركلة ركنية، لم يتضح ما إذا كان قد اجتازت بالفعل خط المرمى من عدمه، قبل أن يبعدها الأوكراني أندري لونين حارس ريال.



وفي ظل غياب تقنية خط المرمى في إسبانيا، عاد الحكام لتقنية الحكم المساعد "فار" من أجل حسم الجدل، إلا أن حكّام "الفار" لم يتمكنوا من التأكد من وضعية الكرة بعدما لم تظهر الكاميرات بوضوح حقيقة الأمر، لتستمر المباراة دون احتساب الهدف، في حين كانت النتيجة 1-1.





وهذا هو الحوار الكامل الذي دار بين الحكم غرادو وغرفة الفار:

الحكم سوتو: بالنسبة لي الكرة لم تدخل بكامل محيطها.



غرفة الفار: دعنا نتأكد من الحالة، لا تعطي إذنا باستمرارية اللعب.



سوتو: أوقفت اللعب، ليست هناك تقنية خط المرمى ولهذا عليّ انتظار تقنية الفار، ممكن أن يكون هدفا. يجب علينا مراجعة اللقطة.

غرفة الفار: سيرجيو، أوقف اللقطة عندما ضربت الكرة قفازات لونين. انتظر لحظة لأننا نراجع اللقطة من كل الاتجاهات.



سوتو: آمل أن نصل إلى قرار سريعا.



غرفة الفار: لا نزال نبحث عن أي دليل. جسد لونين يغطي اللقطة. هذا الاتجاه لا يعمل والآخر أيضا، وذلك أيضا لا يعمل، انتظر قليلا.



سوتو: لسنا في عجلة من أمرنا، هذا قرار مهم، راجعو جميع الكاميرات.



الفار: ليس هناك أي كاميرات أخرى، راجعناها كلها.



سوتو: علينا المراجعة أكثر من مرة، الأفضل أن ننتظر.



الفار: يجب أن تستأنف المباراة بركلة ركنية، لا نملك أي دليل يؤكد أن الكرة تجاوزت خط المرمى، ولهذا لا نستطيع أن نؤكد صحة الهدف. تستمر المباراة بركلة ركنية".



المصدر : مواقع إلكترونية