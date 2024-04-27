ترتيب الدوري المصري بعد سقوط الاتحاد السكندري وفوز زد

يقدم لكم موقع “كورة 365″، ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024، بعد الفوز الذي حققه نادي زد على بلدية المحلة وخسارة الاتحاد السكندري.

وخسر فريق الاتحاد السكندري، لهزيمة في الوقت القاتل أمام نظيره الجونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح أحمد عادل ميسي، أهداف المباراة لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 61، ولكن عاد فريق الجونة إلى اللقاء بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 74.

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وأحرز هدف التعادل لأصحاب الأرض، اللاعب أيمن سعد، عن طريق ركلة جزاء، ثم خطف الجونة الفوز بهدف قاتل في شباك الاتحاد السكندري في الدقيقة 90+4، عن طريق رأسية أحمد حسام.

واكتسح فريق زد نظيره بلدية المحلة، بثلاثية مقابل لاشىء، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح فريق زد الأهداف عن طريق مصطفى سعد في الدقيقة 19، وأضاف الثاني رأفت خليل في الدقيقة 67، وأحرز الهدف الثالث مصطفى زيكو في الدقيقة 74 عن طريق ركلتي جزاء.

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- بيراميدز برصيد 35 نقطة.

2- زد 33.

3- المصري 31.

4- إنبي 29

5- الاتحاد السكندري 29

6- الجونة 28.

7- طلائع الجيش 27.

8- فيوتشر 25.

9- سموحة 25.

10- سيراميكا كليوباترا 24.

11- الأهلي 21

12- الزمالك 21

13- الإسماعيلي 19

14- بلدية المحلة 19

15- البنك الاهلي 18

16- فاركو 12

17- المقاولون العرب 12

18- الداخلية 11.