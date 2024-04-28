طائرة سيدات الزمالك تواجه الكحول الإثيوبي بختام دور المجموعات ببطولة أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك نظيره فريق الكحول الإثيوبي مساء اليوم الأحد، في ختام مبارياته في دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية والمقامة حاليا في النادي الأهلي.

موعد مباراة الزمالك والبن الإثيوبي ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الكحول الإثيوبي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على صالة رقم 1 بالنادي الأهلي.

وتسعى سيدات طائرة الزمالك إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي وضمان صدارة المجموعة الثانية بعد حقق الفريق الفوز في أول مباريتن، حيث فازت سيدات طائرة الزمالك في المباراة الأولي على أسيك ميمواز الإيفواري بنتيجة 3 – 0 ثم الفوز على فريق مشعل بلدية بجاية الجزائري في المباراة الثانية بنتيجة 3 – 1 .

مجموعة الزمالك في بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة

ويخوض فريق طائرة سيدات الزمالك منافسات دور المجموعات على رأس المجموعة الثانية بجانب فرق أسيك ميموزا الإيفواري وبلدية بجاية الجزائري والكحول الإثيوبي.

يشارك في البطولة 15 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات يلعب الأهلي في المجموعة الأولى والزمالك في المجموعة الثانية.

يذكر أن فريق طائرة سيدات الزمالك هو حامل لقب البطولة الأفريقية من النسخة الماضية .

قائمة الزمالك في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات

وتضم قائمة فريق الكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك كل من:

مريم متولي، ندي مرجان، ميلكا لوبيسكا دا سيلفا، فريدة هشام، مايا ممدوح، سابين عابد، ياسمين نوح، نوران أحمد، دانا شوقي ،هنا المصري ،داليا المرشدي ،أيسل نديم، نورا إيهاب، مريم مصطفي.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من : أحمد فتحي مديراً فنياً ،أحمد مصطفي رئيساً للجهاز، أشرف عبدالعال مدرباً، بلال وتوت مخططاً للأحمال، عبدالرحمن إبراهيم محللاً تقنياً، سمية ناجح اخصائياً للعلاج الطبيعي، هبة حسنين إدارياً.