بايرن ميونخ وريال مدريد يتعادلان في مباراة نارية بنصف النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - دوري أبطال أوروبا ..

إنتهت مباراة بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني بالتعادل 2-2 في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول

بدأ الشوط الأول بضغط هجومي قوي من بايرن ميونخ الذي حاول خطف هدف مبكر يمنحه الأفضلية خلال المباراة.

وأهدر ليروي ساني فرصة مؤكدة في الدقيقة الأولى لبارين ميونخ بعد تصدي الحارس لونين لتسديدته القريبة.

وسدد ساني كرة أخرى خطيرة مرت فوق العارضة في الدقيقة السادسة.

بمرور الوقت بدأ ريال مدريد يستعيد توازنه في وسط الملعب بعد سيطرة كاملة للفريق البافاري في الربع ساعة الأولى.

وفي الدقيقة 23 ينجح البرازيلي فينسيوس جونيور في هز شباك بايرن ميونخ بعد تمريرة حاسمة من توني كروس.

سيطر ريال مدريد على مجريات اللعب وفرض رتمه أمام بايرن ميونخ الذي فشل في فك شفرة التنظيم الدفاعي للريال.

وأضاع هاري كين مجدداً فرصة التعادل بعد ركلة حرة نفذها من على حدو منطقة الجزاء الا انها مرت جوار القائم لتنته أحداث الشوط بنتيجة 1-0.

الشوط الثاني

بدأ ريال مدريد الشوط الثاني بسيطرة في وسط الملعب وحاول مباغتة البايرن بهدف ثان ينهي به المباراة.

كاد فينسيوس أن يسجل هدف الريال الثاني بعد 5 دقائق لولا التصدي الرائع من مانويل نوير.

جاء الرد سريعاً من بايرن ميونخ بعد توغل من ليروي ساني في الدقيقة 53 ليسجل هدف التعادل للبايرن.

استمرت إنتفاضة البايرن ونجح هاري كين في احراز هدف التقدم لأصحاب الأرض من ركلة جزاء بالدقيقة 57.

تبادل الفريقان الهجمات في الدقائق التالية بحثاً عن التسجيل لتشتعل المواجهة.

حصل بايرن ميونخ على أكثر من فرصة لأضافة الهدف الثالث الا أنه أهدرها برعونة شديدة.

وفي الدقيقة 83 يحصل ريال مدريد على ركلة جزاء ينجح من خلالها فينسيوس جونيور في تسجيل التعادل.

حاول البايرن العودة مجدداً وخطف هدف الفوز دون جدوى ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بنتيجة 2-2.