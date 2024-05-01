محمد صلاح يتلقى ضربة قوية من الدوري السعودي

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الدوري السعودي ضربة قوية لقائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

ومن المعروف أن العقد الحالي لصلاح (31 عامًا) مع ليفربول، سينتهي في صيف 2025، أي نهاية الموسم القادم.

وحاول نادي اتحاد جدة استقطاب محمد صلاح للدوري السعودي، الصيف الماضي، عن طريق عرض خرافي ولكن ليفربول رفضه.

وخلال الفترة الماضية، عادت التكهنات من جديد حول مستقبل محمد صلاح بعد خلافه مع مدربه يورجن كلوب، السبت الماضي، خلال مباراة ليفربول ووست هام، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

واندلع شجار بين صلاح وكلوب، بعدما اعترض الأول على قرار الأخير بدفعه في الدقيقة 81، مما أثار غضب المصري.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن أندية الدوري السعودي لا تنوي التحرك لضم محمد صلاح في الميركاتو الصيفي المقبل، ما لم يوضح المصري نفسه رغبته في الرحيل إلى المملكة.

وكان الاتحاد السعودي مستعدًا لدفع أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني لمهاجم ليفربول الصيف الماضي لكن اللاعب لم يرغب في الانتقال إلى المملكة .

وستركز أندية الدوري السعودي للمحترفين على التعاقد مع اللاعبين الشباب هذا الصيف مع انتقال اللعبة الاحترافية إلى المرحلة التالية من التطوير، وفقًا لما أوضحته الشبكة نفسها.

وسيعتمد أي عرض محتمل لضم محمد صلاح على رغبة اللاعب في الانتقال إلى الدوري السعودي، إلى جانب كون الصفقة منطقية من الناحية الاقتصادية للنادي المقصود.

وكانت أندية الدوري السعودي قد أنفقت ما يقرب من 800 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي، لكنها تتوقع أن يكون هذا الصيف أكثر هدوءًا.

وتعتقد الشخصيات المؤثرة في المملكة السعودية أنه لا ينبغي للأندية أن تنفق أموالاً كبيرة من أجل ذلك فقط، مع توجيه نصيحة إلى الفرق باتخاذ نهج أكثر مراعاة واستدامة في السوق.