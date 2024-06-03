السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في ولاية كابل بأفغانستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بولاية كابل في أفغانستان، المقام خلال الفترة من 22 وحتى 28 مايو 2024م، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 4.500 حالة، وصرف 1.008 نظارات طبية، وإعطاء الأدوية لـ 5600 مريض، وإجراء 408 عمليات جراحية للعيون تكللت بالنجاح التام -ولله الحمد-.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون من ذوي الدخل المحدود في الدول المتضررة.