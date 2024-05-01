شكرا لقرائتكم خبر اختتام دورة المدربين الآيكيدو التمهيدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس اللجنة السعودية للآيكيدو، المهندس باسم زارع، اللاعبين أصحاب المراكز الأولى في دوري الغربية للآيكيدو، والذي أقيم على مدى ثلاث أيام في أكاديمية النادي الأهلي بمدينة جدة بمشاركة أكثر من 60 لاعبا وتم التنافس بين ممارسي الآيكيدو لاختيار أفضل أداء في مختلف الفئات. وتوج اللاعب طارق بالبيد بالميدالية الذهبية وحصل اللاعب إلياس بالبيد على الميدالية الفضية وحقق اللاعب أحمد الحراري الميدالية البرونزية. من جانبه اختتمت أمس بمدينة جدة الدورة التمهيدي لمدربي الآيكيدو والتي نظمتها اللجنة السعودية للآيكيدو بالتعاون مع معهد إعداد القادة على مدى 3 أيام وشارك فيها 25 مدربا ومدربه وحاضر في الدورة المدرب أسعد مدني، وكانت أبرز محاور الدورة مقدمة في لعبة الآيكيدو، والتعرف على اللعبة وقانون اللعبة، ومهارات التواصل مع اللاعبين وكيفية التعامل معهم، وعوامل الأمن والسلامة، وطرق التدريب عمليا، إلى جانب الجوانب النفسية والإدارية للعبة.

كانت هذه تفاصيل خبر اختتام دورة المدربين الآيكيدو التمهيدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.