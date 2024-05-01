أزمة قوية بين الاهلي وحسام حسن قبل معسكر منتخب مصر

كشف الإعلامي أمير هشام، عن أزمة قوية بين النادي الاهلي وحسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الكروي الأول قبل معسكر الفراعنة المقبل.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لخوض معسكر يونيو المقبل، استعدادًا لمبارتي بوركينا فاسو، يوم 3 يونيو، وغينيا بيساو يوم 10 من الشهر نفسه، لحساب منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “اتحاد الكرة وافق على طلب حسام حسن المدير الفني للفراعنة، بخصوص توقف الدوري يوم 27 مايو المقبل.

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وأشار إلى أن طلب مدرب منتخب مصر جاء، من أجل أن يكون هناك أسبوعًا إضافيًا للمعسكر.

وواصل: “من المقرر أن يبدأ معسكر الفراعنة يوم 28 مايو، ولكن حتى الآن إدارة النادي الاهلي ترفض إرسال لاعبيها إلا في موعد الأجندة الدولية يوم 3 يونيو المقبل”.

وأكمل: “المارد الأحمر كان ينتظر إراحة لاعبيه في بطولة كأس عاصمة مصر الأخير وهو ما لم يحدث”.

وشدد هشام على أن إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب تتمسك بموقفها حتى الآن، وهو رفض إرسال اللاعبين في وقت مبكر، إلا إذا حدث انفراجة في الأيام المقبلة”.