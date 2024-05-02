الامارات | بوروسيا دورتموند يتخطى عقبة ذهاب دوري أبطال أوروبا بصعوبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق بوروسيا دورتموند الألماني فوزا صعباً على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون مقابل في منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

في المباراة التي شهدت سيطرة من بوروسيا دورتموند على مجريات اللقاء لكن دون خطورة على المرمى في الشوط الأول وحتى، تمكن دورتموند من التقدم بهدف أول في الدقيقة 36، وجاء بعد تمريرة طولية من شلوتيربيك وصلت إلى نيكلاس فولكروج، ليحرز منها هدف المباراة الوحيد، من انفراد تام بالمرمى داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة في شباك دوناروما ليضع دورتموند في المقدمة.

لم تشهد المباراة أي أهداف أخرى وحسمت بفوز بوروسيا دورتموند بهدف دون مقابل أمام باريس سان جيرمان، وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء القادم لخوض مباراة الإياب على ملعب "حديقة الأمراء" لحسم التأهل للنهائي، ومواجهة الفائز من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.