جوميز يعلق على فوز الزمالك أمام البنك وأنباء أزمته مع عبد الواحد السيد

علق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على فوز فريقه أمام البنك الاهلي اليوم في مسابقة الدوري المصري.

وفاز فريق الزمالك بقيادة جوزيه جوميز على نظيره البنك الاهلي بهدف دون رد، أحرزه أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء.

وقال حوميز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “واجهنا خصم صعب للغاية، ولم نلعب بمهاجم صريح منذ البداية، بسبب الإصابات التي يعاني منها الفريق”.

وواصل مدرب الزمالك: “سعيد بالفوز على البنك الاهلي وحصد الثلاث نقاط، ومحمد عاطف كان له دور معين، وعندما شارك حدث تبادل في الأدوار “.

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وعن إجراء تغييرات مبكرة أوضح: “لم أقم بتغيير طريقة اللعب بشكل كامل، ولكن قمنا بعمل بعد التعديلات داخل الملعب”.

وأكمل: “سامسون لاعب جيد وقادر على اللعب في عدة مراكز، وظهر بصورة جيدة في لقاء اليوم، والمكان الأفضل له داخل الملعب هو خلف المهاجم”.

وأردف جوميز: “الزمالك ينقصه القرار واللمسة الأخيرة، مثل فرصة زياد كمال، ولكنني سعيد بأداؤه، وكان من الممكن أن يمرر الكرة ولكنه فضل التسديد، وناصر منسي ليس خارج خططي، أو حساباتي”.

وواصل مدرب الزمالك: “عندما يشارك دونجا وعبدالله السعيد وأحمد حمدي في الوسط فمن الصعب الدفع بمحمد شحاتة، ولكنه عندما يشارك يقدم أداء جيد”.

واختتم جوميز: “لا أتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وأركز في عملي فقط، ولا توجد أزمة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بشأن الفيديو التحفيزي للاعبين قبل لقاء دريمز، وعندما أخبروني بأن الفيديو أمر جيد للنادي والجماهير سعدت بذلك”.