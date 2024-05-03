سيدات الزمالك يتأهل لنهائي بطولة إفريقيا للكره الطائره

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، إلى الدور النهائي من بطولة أفريقيا للأندية، وذلك بعد فوزه على البنك التجاري الكيني بنتيجة 3- 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي، ضمن منافسات الدور قبل النهائي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

22/25 لصالح البنك التجاري الكيني

12/25 لصالح الزمالك

11/25 لصالح الزمالك

21/25 لصالح الزمالك

والجدير بالذكر، أن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، تأهل للدور قبل النهائي من بطولة أفريقيا للأندية، بعد فوزه على مايو كاني الكاميروني بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي.

ومن المقرر، أن يواجه طائرة الزمالك "سيدات" الفائز من الأهلي والأنابيب الكيني، غداً السبت، في نهائي بطولة أفريقيا للاندية.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من : "أحمد مصطفى رئيساً، أحمد فتحي مديراً فنياً، أشرف عبدالعال مدرباً، بلال وتوت مخططاً للأحمال، عبدالرحمن إبراهيم محللاً، سمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، هبة حسنين إدارياً.