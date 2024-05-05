أهدار المال العام في مركز شباب زينهم

ياسر رشاد - القاهرة - نائب رئيس مجلس الادارة كشف الاهمال والمخالفات فأقالوه ..

تسبب الأهمال الجسيم في أزمة جديدة داخل مركز شباب "زينهم" بمنطقة السيدة زينب بعدما ظل حمام السباحة الخاص بالمركز معطلاً عن العمل لاكثر من عام رغم استغاثة أهالي المنطقة وسط غياب للرقابة من الجهات المسؤولة عن الأمر.

وتقدم المهندس وليد علي عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب زينهم السابق ببلاغ رسمي للنيابة الإدارية متهماً مجلس إدارة المركز بإهدار المال العام وإتلاف المنشآت.

وقال وليد عبد الله في تصريحات لـ "الخليج 365": أنه إقترح في وقت سابق تشغيل حمام السباحة الأولمبي وحمام السباحة المخصص للإطفال بالمركز عن طريق الجهود الذاتية من أجل سداد ديون المركز المتراكمة لدى شركات الغاز والمياة والكهرباء.

واكد أن مجلس إدارة المركز اتفق مع الدكتور السيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب بالقاهرة على طرح عملية تطوير حمامات السباحة للمزايدة العلنية بنظام POT وذلك بتاريخ 21 مارس 2023.

وواصل : عملية التطوير لحمامات السباحة تم إسنادها لإحدى الشركات والتي بدأت العمل في الموقع بتاريخ 17 إبريل من العام نفسه حيث تم تكليفي بالإشراف على هذه الأعمال بصفتي مهندساً.

وأضاف أن بداية الأزمة جاءت بعدما وجد أن الشركة تقوم بعمل بعض "المرمات" في أرضية حمام السباحة وهو ما يخالف ما جاء في كراسة الشروط الفنية من تغيير لأرضية وحوائط الحمام الأمر الذي يضر بمصلحة مركز شباب زينهم.

وأكمل وليد عبد الله انه تقدم بشكوى لإدارة مركز الشباب بخصوص هذا الأمر لكن تم تجاهل الشكوى ليتقدم بشكوى أخرى لوزارة الشباب والرياضة بتاريخ 17 مايو 2023 لتتحرك الشركة وتقوم بتكسير كامل أرضيات حمامات السباحة، كما تقدمت الشركة بشكاوي ضدي ترتب عليها وقفي عن مزاولة مهامي كنائب لرئيس مجلس إدارة مركز شباب زينهم حيث أعد الإستشاري تقريراً يفيد بان الشركة لم تتأخر في تنفيذ أعمالها.

وقال نائب رئيس المركز السابق أن هذه الشركة انسحبت من الموقع دون إكمال مهمة تطوير حمامات السباحة مخلفة وراءها العديد من الأضرار الجسيمة من تكسير كامل لأرضيات وحوائط الحمامات إضافة إلى التسبب في انسداد بمواسير تغذية هذه الحمامات بالأسمنت.

واضاف: تقرير مكتب الإستشاري أكد ان الشركة قامت بتوريد كامل كمية "السيراميك" المتفق عليها والتي تقدر بـ 2000 متر مربع الا أن المقاول قام بنقل السيراميك من مركزالشباب في فبراير 2024 بدون أي محاضر للتسليم.

ورغم طرح أكثر من مزايدة في محاولة لإعادة تشغيل حمامت السباحة بمركز شاب زينهم لم تتقدم أي شركات للقيام بعملية التطوير في ظل الحالة السيئة التي وصلت إليها حمامات السباحة بسبب المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها الشركة المنسحبة لتظل حمامات السباحة معطلة عن خدمة اعضاء مركز الشباب واهالي المنطقة.