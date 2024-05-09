الاهلي ينافس أندية فرنسية وتركيه لحسم صفقة دفاعية

علق سالم زيدي وكيل أعمال علاء زهير مدافع نادي الوحدة الإماراتي، على الأنباء المتداولة بخصوص اهتمام النادي الاهلي، للتعاقد مع موكله بنهاية الموسم الجاري.

وقال سالم زيدي في تصريحات صحفية: “النادي الاهلي مهتم بالفعل بالتعاقد مع علاء زهير مدافع نادي الوحدة الإماراتي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة”.

وتابع: “أحد المقربين من القلعة الحمراء قام بالتواصل معي، لإبلاغي بالاهتمام للتعاقد مع موكلي خلال الفترة الأخيرة، بعدما شاهدوا أرقامه وإحصائياته”.

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وأضاف: “علاء زهير ظهر بشكل لافت آخر موسمين، ولكنه حاليًا مستقر مع نادي الوحدة”.

وأشار إلى عدم وجود أي تحرك رسمي حتى الآن من جانب الاهلي بالرغم من الاهتمام الشديد من جانب مسؤولي النادي”.

واختتم: “علاء زهير يحظى أيضًا باهتمام بعض الأندية التركية والفرنسية لكننا لم نناقش أي عروض مع نادي الوحدة حتى الآن”.