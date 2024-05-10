شكرا لقرائتكم خبر عن عودة معلول وبيرسى تاو لقائمة الأهلى لمواجهة بلدية المحلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيد السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى الثنائى التونسى على معلول والجنوب افريقى بيرسى تاو لاعبا الفريق لقائمة المارد الاحمر التى تستعد لمواجهة بلدية المحلة بالدوري غداً.

وغاب معلول وبيرسى تاو عن مباراة الاهلى والاتحاد السكندري الاخيرة بالدوري التى فاز بها المارد الاحمر برباعية مقابل هدف بسبب رغبة كولر فى منحهم راحة بسبب ضغط المباريات المحلية والافريقية.

ينهى الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة بلدية المحلة غداً السبت ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ستاد التتش ثم يعلن قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة بالمحلة.



وتعد مباراة الاهلى وبلدية المحلة مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بجانب رغبته في التتويج بدوري ابطال افريقيا بعد وصوله للمباراة النهائية ليلاقى الترجى التونسى.



وتعد مباراة بلدية المحلة مع الاهلى هي البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل السفر لتونس لمواجهة الترجى في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.