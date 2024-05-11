شكرا لقرائتكم خبر عن كليشيه نجم أرسنال السابق يشيد باحترافية وإمكانيات نادى بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النجم الدولي الفرنسي السابق جايل كليشيه، لاعب أرسنال ومانشستر سيتي ومنتخب فرنسا السابق، بنادي بيراميدز، على هامش زيارته للنادي ومتابعة تدريباته، ومشيرا إلى مدى التطور والاحترافية التي يتمتع بها، وأنه يمتلك إمكانيات وأجواء ممتازة وهو ما يحتاج إليه أي لاعب وأنه سعيد بزيارته.

واستقبل ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، النجم الدولي الفرنسي السابق، وأهداه قميص نادي بيراميدز الذي يحمل اسمه تقديرا لزيارته للنادي.

وعبر النجم الفرنسي عن سعادته بزيارته الأولى لمصر بدعوة من صديقه كريم حافظ الذي سبق ولعب معه في باشاك شهير التركي ويرتبطان بعلاقة صداقة وتواصل مستمر، ودعاه لزيارة مصر ونادي بيراميدز وسعيد للغاية بتلبية تلك الدعوة.

أوضح كليشي أن نادي بيراميدز يمتاز باحترافية شديدة تضاهي أندية أوروبا وبإمكانيات كبيرة ويتوقع له تحقيق أول ألقابه خلال الفترة المقبلة، حيث يعلم عنه الكثير بفضل كريم حافظ ويرى أنه يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه.



كريم حافظ وكليشيه



كليشيه ومدرب بيراميدز