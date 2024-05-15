يوفنتوس يتقدم على أتالانتا بهدف في الشوط الأول بنهائي كأس إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الاول من مباراة يوفنتوس ضد نظيره أتالانتا بتقدم اليوفي بهدف نظيف، في المباراة التي تحمع بين الفريقين على ملعب الأولمبيكو، في نهائي كأس إيطاليا 2024.

سجل هدف يوفنتوس في شباك أتالانتا، اللاعب دوشان في الدقيقة 4 من عمر اللقاء لينتهي الشوط الأول بتقدم اليوفي بهدف دون رد

ودخل البيانكونيري مباراته أمام أتالانتا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بيرين.

خط الدفاع: جاتي - بريمير - دانيلو.

خط الوسط: كامبياسو - ماكيني - نيكولاسي - رابيو - إيلينج جونيور.

خط الوسط: كييزا - فلاهوفيتش.

بينما ضم تشكيل أتالانتا لمواجهة يوفنتوس كل من:

حراسة المرمى: كارنيسيكي.

خط الدفاع: مارتن دي رون - إيزاك هين - بيرات ديمسيتي.

خط الوسط: زاباكوستا - إيديرسون - باساليتش - روجيري.

خط الهجوم: كوبمينيرس - لوكمان - دي كاتلاري.