ميسي يلغي متابعة تركي آل الشيخ بسبب رونالدو .. ماذا حدث؟

قام النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، بإلغاء متابعة المستشار تركي آل الشيخ.

ميسي ألغى متابعة آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يأتي ذلك بعد قيام تركي آل الشيخ، بإعادة نشر الصورة التي وضعها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر السعودي، عبر حسابه على انستجرام.

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وتجمع الصورة بين رونالدو وآل الشيخ، أثناء حضورهما نزال الوزن الثقيل للملاكمة بين أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري والذي أقيم في العاصمة السعودية، الرياض يوم السبت الماضي.

جدير بالذكر أن ميسي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أنه اختار الانضمام إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.