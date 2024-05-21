اخبار الرياضه

ميسي يلغي متابعة تركي آل الشيخ بسبب رونالدو .. ماذا حدث؟

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

تركي آل الشيخ وميسي

تركي آل الشيخ وميسي

قام النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، بإلغاء متابعة المستشار تركي آل الشيخ.

ميسي ألغى متابعة آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بسبب البرتغالي .

يأتي ذلك بعد قيام تركي آل الشيخ، بإعادة نشر الصورة التي وضعها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر السعودي، عبر حسابه على انستجرام.

اقرأ أيضًا.. أرقام توني كروس مع بعد إعلان اعتزاله

وتجمع الصورة بين رونالدو وآل الشيخ، أثناء حضورهما نزال الوزن الثقيل للملاكمة بين أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري والذي أقيم في العاصمة السعودية، الرياض يوم السبت الماضي.

جدير بالذكر أن ميسي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أنه اختار الانضمام إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا