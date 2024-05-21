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نهائي دوري اليد.. تعادل مثير بين الأهلي والزمالك في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - إنتهت أحداث الشوط الأول من المباراة المثيرة بين الأهلي والزمالك في ثاني مواجهات نهائي دوري اليد لموسم 2023-2024 بالتعادل بين الفريقين.

وأنهى الأهلي الشوط الأول للمباراة بنتيجة  14-14  بعدما كان الأهلي متقدماً في بداية الشوط بفارق 5 أهداف.

وشهدت احداث شوط المباراة الأول تلقي ثنائي الأهلي ابراهيم المصري وياسر سيف البطاقة الحمراء.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد فاز في المباراة الأولي على الزمالك بنتيجة 26-25، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري المحترفين  الذي يقام بنظام Best of 3.

ويحتاج الأهلي للفوز بمباراة اليوم ليتوج رسمياً باللقب دون الحاجة لخوض مباراة ثالثة فاصلة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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