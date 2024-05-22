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جوارديولا الأفضل في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بجائزة جديدة بعد تتويجه بلقب الممتاز للمرة الرابعة على التوالي.

وحصد مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي لأول مرة في تاريخ المسابقة بعدما توج به منذ عام 2021.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم أن جوارديولا حصد جائزة أفضل مدرب في المسابقة لموسم 2023-2024.

وحصد مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي بعد وصوله لـ 91 نقطة بعد منافسة شرسة مع آرسنال الذي حصد الوصافة خلف السيتي بفارق نقطتين.

من جانبه، أعرب جوارديولا عن سعادته لفوزه بجائزة الأفضل مضيفا: أود مشاركة تلك الجائزة مع ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، بعد العمل المذهل الذي قام به حتى المباراة الأخيرة، وهو ما أجبرنا على رفع مستوانا لأقصى درجة ممكنة.

وتابع: أريد أيضًا أن أشاركها مع يورجن كلوب مدرب على المنافسة التي لا تنسى لعدة سنوات ومع أوناي إيمري الذي أعاد أستون فيلا إلى بعد موسم لا يصدق.

وكان جوارديولا حصد الأفضل للمرة الخامسة في مسيرته ولا يتفوق عليه سوى السير أليكس فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد الأسبق، الذي حصدها 11 مرة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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