تشيلسي يقترب من التعاقد مع مدرب العام بدوري الشامبيوشيب الأنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - بعد عام واحد فقط قضاه داخل جدران نادي تشيلسي أعلنت إدارة النادي الازرق اقالة المدير الفني الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو لينهي القرار الكثير من الجدل والشائعات التي تناولت مستقبل بوكيتينو في الموسم المقبل مع تشيلسي .

وكان تشيلسي قد أنهى الموسم برصيد ٦٣ نقطة محققا خمسة انتصارات متتالية في الدوري الانجليزي وهو ما يؤكد على استقرار المدير الفني الأرجنتيني على التشكيلة التي تحقق الانتصارات لكن في توقيت كانت إدارة تشيلسي بقيادة تود بويلي قررت بشكل نهائي إنهاء الارتباط معه .

ووفقا لصحيفة الجارديان الانجليزية فأن نادي تشيلسي يتصدر قائمة الاندية التي تسعى التعاقد مع كيرين ماكينا المدير الفني لفريق ايبسويتش تاون الصاعد هذا العام للدوري الأنجليزي الممتاز والذي حصل على جائزة مدرب العام في دوري الشامبيوشيب الأنجليزي هذا العام .

واكدت صحيفة الجارديان انه بخلاف تشيلسي فان نادي مانشيستر سيتي ونادي برايتون بين الاندية الراغبة في التعاقد مع كيرين ماكينا الذي أشارت الجارديان ان مسؤولي نادي تشيلسي اجتمعوا بالفعل مع ممثلي المدير الفني لبحث ترتيبات انتقاله لتدريب تشيلسي مؤكدة ان اتجاه تشيلسي إلى التعاقد مع كيرين ماكينا يعني تضاؤل فرص المدير الفني روبرتو دي زربي المدير الفني السابق لفريق برايتون في التواجد كمدير فني لفريق تشيلسي .