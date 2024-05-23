شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستعين بـ الجلسات الثنائية لتجهيز لاعبى الأهلى للترجى فى إياب نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر السويسري مارسلي كولر المدير الفني للأهلي ، عقد جلسات خاصة وثنائية مع معظم لاعبي الفريق من أجل تصحيح أخطاؤهم وتوجيه نصائح خاصة لهم قبل مواجهة الترجي التونسي المُرتقبة المُقرر لها الثامنة من مساء بعد غد، السبت، بإستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب المدرب السويسري في تصحيح أخطاء لاعبيه وتوصيل رؤيته للنهائي القاري لكل لاعب خاصة وأن مباراة الذهاب التي أقيمت بتونس السبت الماضي وإنتهت بالتعادل السلبي شهدت بعض الأخطاء من لاعبي الفريق.



ويقوم مارسيل كولر من خلال الجلسات الخاصة بمُراجعة بعض اللقطات لأداء ومستوى هؤلاء اللاعبين في مباريات سابقة أبرزها الذهاب أمام الترجي حتى يعرف كل لاعب نقاط ضعفه ويقوم بتصحيحها في لقاء العودة المرتقب بإستاد القاهرة.

وطلب المدير الفني للأهلي من مُحللي الأداء في الفريق ، تجهيز مُلخص لأداء اللاعبين في كل مركز حتى يواجههم بهذه المقاطع في الجلسات الخاصة بهدف تصحيح الأخطاء ومُضاعفة الأداء الإيجابي أمام مرمى المنافس.