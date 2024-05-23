طلب مفاجئ من كاف لاتحاد الكرة.. تفاصيل

توجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بطلب مفاجئ إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن قوائم اللاعبين المشاركين في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الموسم المقبل.

وأكد كاف في خطاب له إلى الاتحاد المصري لكرة القدم على ضرورة إرسال تقارير طبية عن اللاعبين المصريين الذين سياشركوا في بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية.

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وجاء طلب كاف من أجل مواجهة المشكلات الطبية المفاجئة التي تصيب بعض اللاعبين خلال مشاركتهم في المباريات بجانب السقوط المفاجئ بملاعب كرة القدم.

وكان نادي الزمالك قد توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية التي لعبت الأحد.

فيما يستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر لها في تمام الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين من دون أهداف، حيث يسعى الأحمر للفوز بالمباراة من أجل حسم لقب البطولة رسميًا.