الدوري المصري الممتاز.. 3 مباريات على صفيح ساخن بحثًا عن طوق النجاة اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالى 2023 ـ 2024، إذ سنكون على موعد مع 3 مواجهات من العيار الثقيل، فيواجه الإسماعيلي نظيره فيوتشر، ويلتقي المصري البور سعيدي نظيره سيراميكا كليوباترا، وأخيرا يلعب بيراميدز أمام المقاولون العرب.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ـ الإسماعيلي ضد فيوتشر الساعة الرابعة عصرا.

ـ المصري ضد سيراميكا كليوباترا الساعة السابعة مساءً.

ـ بيراميدز ضد المقاولون العرب الساعة السابعة مساءً.

حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

وأسندت إدارة مباراة مودرن فيوتشر والإسماعيلي إلى طاقم تحكيم مكون من محمود الدسوقي للساحة، ويعاونه هاني خيري، وعمرو جمعة، وسيكون السيد منير حكمًا رابعًا، وعلى تقنية الفيديو يديرها محمد عادل بمعاونة أحمد لطفي.

والمواجهة الأخرى بين المصري وسيراميكا تشهد تواجد محمود بسيوني حكمًا للساحة، بمعاونة عمر فتحي، ومحمد عاطف الزناري، والحكم الرابع هو إبراهيم محمد، وعلى تقنية الفيديو يتواجد عمرو الشناوي بمعاونة حمادة القلاوي.



المواجهة الثالثة تجمع بيراميدز والمقاولون العرب ويديرها محمد الحنفي حكم ساحة، ويعاونه شريف عبد الله وخالد السيد، وسيكون محمد الغازي حكمًا رابعًا، وعلى تقنية الفيديو سيتواجد محمد معروف ويعاونه محمود ناصف.

وتشهد هذه المباراة الظهور الأول للحكم محمد الحنفي هذا الموسم.

