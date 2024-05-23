طبيب الزمالك يوضح سبب استبعاد فتوح أمام فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سبب استبعاد أحمد فتوح الظهير الأيسر، عن قائمة الفريق المستدعاة لخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها مساء اليوم الخميس بالدوري.

وأكد طبيب الزمالك أن أحمد فتوح يعاني من إصابة عبارة عن آلام في العضلة الضامة، وتم الاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على استبعاده من قائمة مباراة مودرن فيوتشر خوفا من تفاقم الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستئناف مبارياته في مسابقة الدوري المصري الممتاز، اليوم الخميس، بمواجهة فريق مودرن فيوتشر بعد حصد الأبيض لقب الكونفدرالية الأفريقية بعد التغلب على نهضة بركان المغربي في النهائي.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

وتنطلق مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك لمباراة فيوتشر

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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