وزير الرياضة ينعي شقيق هاني أبو ريدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على نعي شقيق هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الذي توفي اليوم الخميس.

ووفقا للمركز الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة: "تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص التعازي للمهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة الأسبق وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقه المهندس عصام أبوريدة، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته".

اقرأ أيضا:

الموت يفجع رئيس اتحاد الكرة الأسبق