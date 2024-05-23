"ممر جديد للتتويج".. 10 صور لآخر استعدادات استاد القاهرة لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستعد استاد القاهرة الدولي، لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي والترجي التونسي المقرر له بعد غدا السبت، بحضور السعة الكاملة للملعب.

وشهدت الساعات الماضية، تجهيزات كبيرة، للملعب تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، من أجل تفادي ما حدث في مباراة الزمالك ونهضة بركان الماضية في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الذي شهد سوء تنظيم، وتواجد عدد كبير من الجماهير في أرض الملعب أثناء التتويج.

وتم تجهيز ممر جديد، للضيوف من أجل نزول الملعب، لتسليم الجوائز في التتويج، مع تركيب بوابات جديدة لتسهيل عملية الدخول من جانب كبار الزوار.

ومن جانبه، حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التواجد خلال الساعات الماضية، باستاد القاهرة، وتأكد من جاهزية أرضية الملعب، كما اطمأن على الاستعداد التام لاستقبال الجماهير والتي من المنتظر أن تزين المدرجات لمؤازرة النادي الأهلي.

جدير بالذكر، أن مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب رادس بتونس، انتهت بالتعادل السلبي بين الأهلي والترجي، ويحتاج الأحمر في المباراة المقبلة للفوز بأي نتيجة من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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