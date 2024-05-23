تعرف على رجل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

‎حصد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب، في مباراة فريقه أمام مودرن فيوتشر، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم عمر جابر الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب فور انتهاء اللقاء.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة الزمالك مع مودرن فيوتشر، في المباراة التي جمعت بينهما، على ستاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 25 في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما رفع مودرن فيوتشر رصيده إلى النقطة رقم 31، في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة.

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