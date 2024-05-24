تعرف على أسوأ 7 تعاقدات في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي

المنامة - ياسر ابراهيم - انتهى موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 رسميا يوم الأحد 19 مايو/أيار بتتويج مانشستر سيتي بلقب البطولة بفضل الأداء المميز والمستويات العالية للاعبيه وحنكة مدربه بيب غوارديولا.



الموسم الماضي تميز بأداء مذهل للعديد من اللاعبين، حيث جنت عدة أندية نتائج تعاقدات أبرمتها خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية.



في المقابل، فشل عدد لا بأس به من اللاعبين في ترك بصمتهم على الرغم من الأموال الكثيرة التي أنفقت للتعاقد معهم.



فيما يلي أسوأ 7 صفقات في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024:



7. الإنجليزي روب هولدينغ (أرسنال إلى كريستال بالاس)



أبرم كريستال بالاس ما بدا أنه أحد أذكى الصفقات عندما دفعوا 2.55 مليون دولار فقط للتعاقد مع روب هولدينغ من أرسنال.



لكن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا واجه صعوبات في المشاركة أساسيا، حيث وجد نفسه خلف يواكيم أندرسن وكريس ريتشاردز.



والظهور الوحيد لهولدينغ في الموسم الماضي، جاء في الخسارة بكأس الرابطة أمام مانشستر يونايتد، حيث نال بطاقة صفراء.



6. الألباني أرماندو بروخا (إعارة من تشلسي إلى فولهام).

بعد فشله في تأمين مكان أساسي في ستامفورد بريدج، انتقل على سبيل الإعارة إلى فولهام.



ومع ذلك، فإن الوقت الذي قضاه بروخا في "كرافن كوتاج" لم يكن مثمرًا، حيث لعب 80 دقيقة فقط، وغالبًا ما وجد نفسه خلف راؤول خيمينيز ورودريغو مونيز.





5. المغربي سفيان أمرابط ( إعارة من فيورنتينا إلى مانشستر يونايتد)

تعاقد مانشستر يونايتد مع المغربي سفيان أمرابط على سبيل الإعارة من فيورنتينا في محاولة من "الشياطين الحمر" لمعالجة مشاكل خط الوسط.



ومع ذلك، فإن المغربي البالغ من العمر 27 عامًا، والذي تألق في مونديال 2022، لم يتمكن من إظهار موهبته بسبب محدودية وقت اللعب، لتقرر إدارة اليونايتد عدم التعاقد معه بصفة دائمة.



4. البرتغالي ماتيوس نونيس (وولفرهامبتون إلى مانشستر سيتي)

وصف بيب غوارديولا ماتيوس نونيس بأنه "أحد أفضل اللاعبين في العالم" قبل انتقاله إلى ملعب الاتحاد. ومع ذلك، لم يلعب لاعب خط الوسط البرتغالي البالغ من العمر 25 عاما دورا مهما في مسيرة مانشستر سيتي نحو اللقب، حيث شارك في 7 مباريات فقط في البريميرليغ.



3. الإسباني أنسو فاتي: (إعارة من برشلونة إلى برايتون)

وصف بأنه خليفة ليونيل ميسي وورث القميص رقم 10 في برشلونة، إلا أن صعود أنسو فاتي توقف منذ أشهر.



وأثرت الإصابات وتألق الأمين جمال على تطور مستواه، حيث اضطر الدولي الإسباني للانضمام إلى برايتون على سبيل الإعارة. لكن لعنة الإصابات لاحقت فاتي مرة أخرى وأثرت على مستواه.



2. الإنجليزي كالفين فيليبس (إعارة من مانشستر سيتي إلى وست هام)

في يناير/كانون الثاني 2024، انتقل كالفن فيليبس إلى وست هام يونايتد على سبيل الإعارة بهدف اللعب بشكل أكثر انتظامًا، لكن مهمته القصيرة لم تسر كما كان متوقعا.



وأعاقت الأخطاء المكلفة ضد بورنموث ومانشستر يونايتد تقدمه المبكر، حيث شارك المدير الفني ديفيد مويس اللاعب الإنجليزي الدولي 319 دقيقة فقط خلال فترة وجوده في ملعب لندن.



1. الإنجليزي ماسون ماونت (تشلسي إلى مانشستر يونايتد)

كان ماسون ماونت واحدًا من أبرز انتقالات البريميرليغ في الميركاتو الصيفي عام 2023.



وأنفق مانشستر يونايتد 76 مليون دولار مقابل خدماته، على أمل أن يكون خريج أكاديمية تشلسي لاعبا أساسيا.



ومع ذلك، أثرت الإصابات بشكل كبير على مستواه، حيث فشل الشاب في لعب أي دور مهم في موسم المانيو المخيب للآمال.





المصدر: الصحافة البريطانية