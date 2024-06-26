ميسي يقود هجوم الأرجنتين ضد تشيلي في كوبا أمريكا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يحل منتخب الأرجنتين ضيفا على تشيلي، في الرابعة فجر اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعات كوبا أمريكا 2024.

ويسعى منتخب الأرجنتين لحصد بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، بعدما فاز في المباراة الأولى وتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

ويخوض منتخب الأرجنتين المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع، ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، لوكاس مارتينيز كوارتا، ونيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط، رودريجو دي بول، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماك أليستر

خط هجوم، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، نيكولاس جونزاليس