موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة ضمن منافسات الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري.

وتعثر الزمالك أمام مودرن فيوتشر بالتعادل بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث افتتح التسجيل سيف الدين الجزيري في الدقيقة 34 وسرعان ما تعادل فيوتشر في الدقيقة 40.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة 25 من عمر الدوري المصري الممتاز في تمام السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق السابع والعشرين من شهر مايو الجاري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة.