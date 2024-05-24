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أنشيلوتي يعلق على قرار اعتزال توني كروس

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ياسر رشاد - القاهرة - قرر الألماني توني كروس اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، بعد الرحلة الطويلة التي خاضها اللاعب الألماني في الملاعب الأوروبية.


وعلق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، على قرار اعتزال توني كروس، حيث قال: “بالتأكيد، لدي قناعة كبيرة بقرار كروس، قول وداعًا بهذا الشكل سيكون أمرًا مثاليًا".
وتابع: "لابد أن تكون لديك الشجاعة للقيام بذلك، وأنا أكن احترامًا كبيرًا لما فعله”.
وأردف أنشيلوتي تصريحاته: “صعب للغاية العثور على إحدى صفات توني كروس الفنية، وهذا ليس ما نفكر فيه. لقد فكرنا في الاستعداد للنهائي للفوز به، لم تكن محاولة تغيير رأيه سهلة”.
الجدير بالذكر أن توني كروس سيخوض مواجهة نهائي لهذا الموسم أمام بوروسيا دورتموند، ومن ثم سيعتزل لعبة كرة القدم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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