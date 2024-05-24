أنشيلوتي يعلق على قرار اعتزال توني كروس

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الألماني توني كروس اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، بعد الرحلة الطويلة التي خاضها اللاعب الألماني في الملاعب الأوروبية.



وعلق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على قرار اعتزال توني كروس، حيث قال: “بالتأكيد، لدي قناعة كبيرة بقرار كروس، قول وداعًا بهذا الشكل سيكون أمرًا مثاليًا".

وتابع: "لابد أن تكون لديك الشجاعة للقيام بذلك، وأنا أكن احترامًا كبيرًا لما فعله”.

وأردف أنشيلوتي تصريحاته: “صعب للغاية العثور على إحدى صفات توني كروس الفنية، وهذا ليس ما نفكر فيه. لقد فكرنا في الاستعداد للنهائي للفوز به، لم تكن محاولة تغيير رأيه سهلة”.

الجدير بالذكر أن توني كروس سيخوض مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم أمام بوروسيا دورتموند، ومن ثم سيعتزل لعبة كرة القدم.