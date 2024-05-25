ياسر رشاد - القاهرة - يواصل ريال مدريد استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا.



ونجح ريال مدريد في عبور نظيره بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: مودريتش، كامافينجا، سيبايوس.

خط الهجوم: أردا جولر، خوسيلو، إبراهيم دياز.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

وتنطلق مواجهة بوروسيا دورتموند وريال مدريد الإسباني في تمام العاشرة من 1 يونيو المقبل، في المواجهة التي يشهدها ملعب "ويمبلي" بانجلترا.

بينما تُنقل مباراة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعددًا من القنوات العالمية.