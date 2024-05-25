الارشيف / اخبار الرياضه

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي .


ونجح ريال مدريد في عبور نظيره بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: مودريتش، كامافينجا، سيبايوس.
خط الهجوم: أردا جولر، خوسيلو، إبراهيم دياز.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

وتنطلق مواجهة بوروسيا دورتموند وريال مدريد الإسباني في تمام العاشرة من 1 يونيو المقبل، في المواجهة التي يشهدها ملعب "ويمبلي" بانجلترا.
بينما تُنقل مباراة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعددًا من القنوات العالمية.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا