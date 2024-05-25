شوبير يستدل بمقاطع فيديو على حقيقة خلاف الشناوي ومصطفى في الاهلي

استدل الإعلامي أحمد شوبير، على حقيقة خلاف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، وزميله مصطفى، بمقاطع فيديو.

وكانت هناك أنباء منتشرة عن استياء محمد الشناوي بسبب إشراك مصطفى شوبير بصفة أساسية في تشكيل الاهلي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، أن العلاقة بين الشناوي ومصطفى شوبير جيدة للغاية.

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وأشار شوبير إلى أن ثلاثي حراس مرمى الاهلي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ظهروا في مقطع فيديو خاص داخل تدريب الاهلي الأخير قبل ملاقاة الترجي، بشكل لا يعكس ما تم تداوله، وأنه لا توجد أي أزمة.

وذكر أن الشناوي كان يتحدث مع شوبير بمداعبة خلال التدريب، وقدم له بعض النصائح مع مخلوف.

ويلاقي الاهلي نظيره الترجي التونسي في إياب دور نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.