شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات جماهير الأهلى فى الشوارع بعد التتويج الأفريقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادي الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، بعد فوز الأهلي على الترجي التونسي بنتيجة 1 / 0 بمجموع اللقاءين، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت شوارع القاهرة احتفالات من جماهير النادي الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

ويحصل الأهلي على مبلغ 4 ملايين دولار أي ما يعادل 188 مليون جنيه، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

فيما خاض الترجي المباراة بتشكيل مكوّن من: أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز في الهجوم.