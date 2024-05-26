شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة كأس السوبر الأفريقى 2024 بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادي الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة.

وينافس فريق النادي الأهلي فريق الزمالك على لقب السوبر الأفريقي، بعد فوز الأهلي على الترجي التونسي بنتيجة 1 / 0 بمجموع اللقاءين، بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكأس السوبر الأفريقي بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية والتي حققها على حساب نهضة بركان المغربي.



وتحدد الفترة من 25 إلى 30 يونيو موعدًا لمباراة السوبر الأفريقي، على أن يحدد الاتحاد الأفريقي الموعد خلال الأيام المقبلة.

ويحصل الأهلي على مبلغ 4 ملايين دولار أي ما يعادل 188 مليون جنيه، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.