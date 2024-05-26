حقيقة إقامة السوبر الإفريقي بين الاهلي والزمالك في السعودية

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حقيقة إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي على ملاعب المملكة العربية السعودية بين الاهلي والزمالك.

وكانت هناك تقارير صحفية، قد تحدثت عن إقامة مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الاهلي والزمالك، في السعودية.

وأوضح أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية أن مكان إقامة السوبر الإفريقي بين الاهلي والزمالك، لم يتم تحديده حتى الآن، حيث أن هذا الأمر من اختصاص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤكدًا جاهزية مصر لأي شيء.

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وهنأ وزير الشباب والرياضة، النادي الاهلي والجمهور المصري، مؤكدًا أنه فخور بتهنئة الرئيس السيسي، للقلعة الحمراء على فوزه وكذلك تهنئته للزمالك الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن مصر تسيدت العالم وأصبحت في كل مكان، موضحًا أن تحقيق لقبين يعطي طاقة إيجابية كبيرة في الشارع الرياضي المصري.

وذكر أن الجمهور ظهر بشكل راقي، مؤكدًا أنه هو البطل في لقائي الاهلي والزمالك، وأنه يدعم دخول الجماهير بهذا الشكل.

وشدد على أن مباراة الزمالك في الكونفدرالية تم تنظيمها بشكل جيد، إلا أن اللحظات الأخيرة لم يتم تنظيمها بشكل جيد، حيث أنه حدثت فجوة بين كاف وإدارة القلعة البيضاء في التنظيم.