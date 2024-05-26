الامارات | حمدان بن محمد: مبروك لكل جماهير الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين ومجلس الشرف، رئيس مجلس الإدارة، وشعب الإمارات، بتتويج العين بطلاً لكأس آسيا، أمس، على حساب يوكوهاما الياباني 5-1 في مباراة الإياب التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد، وسط حضور جماهيري إماراتي غفير وقف خلف «الزعيم» وآزر الفريق بقوة حتى تحقق الانتصار التاريخي للمرة الثانية.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «نبارك لنادي العين ممثل الكرة الإماراتية حصوله على لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم.. مبروك لرئيس الدولة، مبروك للشيخ هزاع بن زايد، مبروك لجماهير العين، وكل جماهير الإمارات التي وقفت خلف ممثل الوطن خلال مسيرته نحو الذهب».