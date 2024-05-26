هل يقام في السعودية؟.. كاف يوضح لمصراوي حقيقة تحديد موعد ومكان السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع، حقيقة تحديد موعد ومكان إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة.

ونجح النادي الأهلي في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما توج الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية، وأصبحوا على موعد ببطولة السوبر الأفريقي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "حتى هذه اللحظة، لم يحدد الاتحاد الأفريقي موعد أو مكان مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، كما يتردد".

أضاف: "موعد مباراة كأس، مرتبط بالاستحقاقات المنتظرة في الفترة المقبلة على المستوى الإفريقي، إضافة إلى انتهاء فيفا من وضع الموعد النهائي للمباراة الأولى في كأس انتركونتنينتال المستحدثة".

أوضح: "لم يتم تحديد إقامة المباراة في المملكة العربية السعودية كما يتردد، صحيح ان هناك اتفاق تم ابرامه على التعاون خلال 5 سنوات لكن لا ينص صراحة على استضافة حدث بعينه".

جدير بالذكر، أن بطولة السوبر الأفريقي النسخة الماضية، التي أقيمت بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، أقيمت في المملكة العربية السعودية، وقبلها كانت تقام في دولة قطر.

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