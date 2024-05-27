شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف طلائع الجيش فى مرمى بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح طلائع الجيش في تحقيق فوز قاتل في اللحظات الأخيرة على حساب بلدية المحلة عن طريق المحترف الأفريقي جوليوس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع رافعا رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزا مثيرا على نظيره بلدية المحلة، بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بالدورى المصرى.

جاء الهدف في الوقت المحتسب بدل من الضائع من زمن اللقاء، بعد تسديدة قوية من إسلام محارب من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بمدافع بلدية المحلة فأكملها بول جوليوس بتسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات سكنت يمين المرمى.