شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد لـ"الخليج 365": الزمالك استعار لاعب دجلة مجانا وأدفع راتبه من جيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين السيد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن النادى الأبيض استعار محمد سامح مهاجم فريق الشباب مواليد 2003 من نادي وادي دجلة في يناير الماضي لمدة 6 أشهر مجاناً.

وأضاف السيد، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن كل الأنباء التى ترددت بشأن دفع القلعة البيضاء 3.5 مليون جنيه مقابل استعارة اللاعب من وادي دجلة، غير صحيحة.

وأشار عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إلى أن استعارة اللاعب كانت من أجل الوقوف على مستواه لحسم قرار ضمه أو صرف النظر عنه.

وكشف حسين السيد أن اللاعب يتقاضى 60 ألف جنيه فقط خلال فترة الإعارة، بواقع 10 آلاف جنيه كراتب شهري، ولا تتحمل خزينة النادي هذا المبلغ، مؤكداً أنه تكفل بسداده كل شهر للاعب من ماله الخاص.