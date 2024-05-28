شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطالب جهاز الاهلى بتقارير دورية عن المصابين والدوليين خلال التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر من جهازه المعاون إمداده بتقارير دورية عن حالة اللاعبين المصابين وكذلك الدوليين خلال فترة توقف الدوري.

وغادر كولر لسويسرا لقضاء اجازته هناك على أن يعود لقيادة تدريبات الاهلى الاثنين المقبل استعداداً لمواجهة فاركو..حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري ضم 10 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.

وتضم قائمة الاصابات فى الاهلى ثلاثة لاعبين حيث يعاني عمرو السولية من إصابة فى العضلة الخلفية، فيما خضع على معلول لجراحة في وتر أكيلس بعد إصابته أمام الترجي على ملعب رادس كما يخضع محمد الضاوى كريستو لبرنامج تأهيلي خاص بإصابته فى العضلة الخلفية.

وفضل مارسيل كولر منح لاعبي الأهلي راحة طويلة ليحصلوا على الاستشفاء الكافي بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الماضية وعدم حصول اللاعبين على راحة كافية، في ظل خوض مباريات متتالية والسفر إلى خارج مصر في أكثر من مرة والدخول في معسكرات مغلقة بسبب المباريات.

ويستعد الاهلى لمواجهة فاركو، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري والمقرر له مساء يوم الجمعة الموافق 14 من يونيو المقبل.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيات مساء السبت الماضي عل حساب الترجي التونسي بالفوز عليه بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا التي بات الأهلي يحمل لقبها 12 مرة.