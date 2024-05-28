أمير هشام: انضمام بلعيد للأهلي مسألة وقت

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي قريب من التعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر طلب التعاقد مع بلعيد، ويراه العنصر القادر على قيادة دفاع الفريق، خاصةً مع رغبة اللاعب بالتواجد مع الفريق بالموسم الجديد".

وأضاف أمير هشام: "انضمام بلعيد مسألة وقت، حيث يوجد هناك بعض الرتوش النهائية بين الناديين، خاصةً أن الأهلي واللاعب يرفضان تفعيل الشرط الجزائي في عقده".