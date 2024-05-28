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شيكابالا: الكونفدرالية البطولة الأهم للزمالك في الفترة الحالية

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

وقال شيكابالا في تصريحات عبر فضائية "إم بي سي مصر 2" : " الكونفدرالية كانت هي البطولة الأهم بالنسبة لنا في هذا التوقيت خاصة مع تواجد مجلس إدارة جديد ".

وأضاف: " مجلس الزمالك كان يواجه الكثير من الضغوط الخارجية في الفترة الماضية وهذا اللقب منحهم بعض الهدوء ".

وأكمل: " عندما تم تصعيدي للفريق الأول وجدت فريقاً مكتظ بالنجوم وتعلمت منهم الكثير ".

وأتم: " فريق الزمالك الحالي يضم الكثير من النجوم لذلك لا اتعامل معهم من منطق النجومية أو كنجم للفريق ".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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