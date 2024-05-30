سيطرة لاعبات سلة الأهلي على جوائز نهائي دوري السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت لاعبات الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي في السيطرة على الجوائز الفردية في نهائي بطولة دوري السوبر للمحترفات، التي توج بها الأهلي على حساب سبورتنج، بعدما فاز عليه في 3 مباريات متتالية من سلسلة . Best Of 5
تُوجت رنيم الجداوي بلقب أفضل لاعبة في النهائي، وفازت نادين السلعاوي بلقب هداف النهائي بعدما سجلت أكبر عدد من النقاط، فيما أكملت ميرال أشرف نجاح لاعبات الأهلي بفوزها بلقب أفضل مسددة للثلاثيات.
ونجح فريق سلة سيدات الأهلي في حصد لقب الدوري بعدما فاز على سبورتنج في المباراة الأولى بنتيجة 83 – 68، وكرر الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 89 – 79، قبل أن يفوز الليلة في المباراة الثالثة بنتيجة 79 – 75.
وخلال الموسم الحالي تُوج فريق سيدات السلة بالأهلي ببطولة كأس السوبر المصري، وكأس مصر، قبل أن يحصد لقب دوري السوبر للمحترفات.