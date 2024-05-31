شكرا لقرائتكم خبر عن سوء الحظ يطارد 3 نجوم فى المنتخب مع حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطارد سوء الحظ ثلاثة لاعبين فى المنتخب الوطني مع حسام حسن، بعدما حرمتهم الظروف القهرية والإصابات من تحقيق الانطلاقة التى يحلمون بها مع الجهاز الفنى الجديد للفراعنة.

وخاض منتخب مصر مرانه أمس باستاد القاهرة فى إطار الاستعداد لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما 6 و10 يونيو المقبل، فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وشهد مران منتخب مصر مشاركة محمد شريف مهاجم الخليج السعودي.

وانتظم 25 لاعباً فى معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوى ومصطفى شوبير، ومحمد عواد ومهدى سليمان ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعه وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هانى وأكرم توفيق ومحمد حمدى وأحمد فتوح ومروان عطية وحمدى فتحى وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفى فتحى ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد الشامى وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف.

ويتصدر اللاعبون الثلاثة الظهير الأيسر أحمد فتوح الذى غاب فى المعسكر الماضى للمنتخب فى أول ظهور مع حسام حسن لأسباب فنية بعدما عاد متأخرا من الإصابة، ورغم انضمامه للمعسكر الحالي، لكن الجهاز فؤجى بإصابة اللاعب.

واشتكى النجم الدولى المصرى أحمد فتوح "الظهير الأيسر لنادى الزمالك" من آلام فى العضلة الضامة عقب نهاية مباراة فريقه أمام نظيره نادى الاتحاد السكندري، والتى أُقيمت أول أمس الإثنين فى إطار مواجهات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت بفوز "ألفارس الأبيض" بثنائية نظيفة.

ويخضع أحمد فتوح لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز الفنى للمنتخب المصرى برئاسة محمد أبو العلا، بعد شكوى اللاعب من آلام فى العضلة الضامة، ويأتى ذلك بعد التواصل الذى تم من الجهاز الطبى للفراعنة مع الجهاز الطبى لنادى الزمالك عقب المباراة، وتأكيد معاناة اللاعب من الإصابة عقب لقاء الاتحاد السكندري.

كما يبرز أيضا أحمد حجازى الذى تعرض لظروف قهرية فى المعسكر الماضى للمنتخب، حيث أعلن منتخب مصر وقتها مغادرة أحمد حجازى قائد الفريق الحالى لمعسكر الفراعنة بسبب ظروف أسرية.

ووافق حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر على خروج أحمد حجازى من المعسكر وسفره إلى السعودية بسبب ظروف أسرية طائرة.

وفى المعسكر الحالى حرمت الإصابة نجم دفاع منتخب مصر من التواجد لمواجهتى بوركينا فاسو وغينيا.

اللاعب الثالث الذى يتعرض لسوء حظ كبير هو رمضان صبحي، حيث استبعد اللاعب من المعسكر الماضى فى شهر مارس، بينما كان ضمن الحسابات الفنية للجهاز الفنى فى هذا المعسكر، لو صدور قرار بإيقافه لسبب المنشطات.

ويتصدر اللاعبون الثلاثة الظهير الأيسر أحمد فتوح الذى غاب فى المعسكر الماضى للمنتخب فى أول ظهور مع حسام حسن لأسباب فنية، بعدما عاد متأخرا من الإصابة، ورغم انضمامه للمعسكر الحالي لكن الجهاز فوجئ بإصابة اللاعب.

اشتكى النجم الدولى المصرى أحمد فتوح "الظهير الأيسر لنادى الزمالك" من آلام فى العضلة الضامة عقب نهاية مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، والتى أُقيمت الإثنين الماضى فى إطار مواجهات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت بفوز "ألفارس الأبيض" بثنائية نظيفة.

ويخضع أحمد فتوح لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز ألفنى للمنتخب المصرى برئاسة محمد أبو العلا، بعد شكوى اللاعب من آلام فى العضلة الضامة، ويأتى ذلك بعد التواصل الذى تم من الجهاز الطبى للفراعنة مع الجهاز الطبى لنادى الزمالك عقب المباراة، وتأكيد معاناة اللاعب من الإصابة عقب لقاء الاتحاد السكندري.

كما يبرز أيضا أحمد حجازى الذى تعرض لظروف قهرية فى المعسكر الماضى للمنتخب، حيث أعلن منتخب مصر وقتها مغادرة أحمد حجازى قائد الفريق الحالى لمعسكر الفراعنة بسبب ظروف أسرية.

ووافق حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر على خروج أحمد حجازى من المعسكر وسفره إلى السعودية بسبب ظروف أسرية طائرة.

وفى المعسكر الحالى، حرمت الإصابة نجم دفاع منتخب مصر من التواجد لمواجهتى بوركينا فاسو وغينيا.

اللاعب الثالث الذى يتعرض لسوء حظ كبير هو رمضان صبحي، حيث استبعد اللاعب من المعسكر الماضى فى شهر مارس، بينما كان ضمن الحسابات الفنية للجهاز ألفنى فى هذا المعسكر، لو صدور قرار بإيقافه لسبب المنشطات.