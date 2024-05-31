شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. رقم قياسى وريمونتادا للأهلى فى مباراة درامية مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 31 مايو 1953نجح النادى الاهلى فى الفوز على الإسماعيلي بخماسية مقابل هدفين بعد مباراة درامية جرت أحداثها بداية من تقدم الإسماعيلى بهدفين سجلهما فتحى نافع فى الدقيقة الثالثة ودميان فى الدقيقة 35 ثم نجح السيد حسين عطية "توتو"، نجم الأهلى السابق، من هز شباك الإسماعيلى وحارسه المخضرم حمام أربع مرات ليفوز الاهلى بخماسية سجل منها توتو سوبر هاتريك فى الدقائق 50، 58، 80، 84 وتخللها ضربة جزاء سجلها فتحى خطاب فى الشباك الخالية من حارس الإسماعيلى حمام الذى اعترض على صحة ضربة الجزاء فى الدقيقة 63.



ويعد توتو هو أكثر من أحرز سوبر هاتريك فى تاريخ الدورى برصيد 3 مرات، وسجل توتو أول سوبر هاتريك فى تاريخ الدورى المصرى فى شباك الأولمبى 7 أكتوبر 1949.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024).



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".