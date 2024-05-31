يلا شوت AlHilal| مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر بث مباشر اليوم في نهائي كأس الملك Yalla shoot لايف

ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر بث مباشر اليوم في نهائي كأس الملك Yalla shoot لايف

مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر بث مباشر اليوم في نهائي كأس الملك Yalla shoot لايف،ملعب الجوهرة المُشعة سيكون مضيافًا لإحدى أهم مباريات الموسم، حيث ستجمع بين الغريمين التقليديين لتحديد بطل النسخة الحالية من كأس الملك.

يسعى فريق الهلال، المعروف بلقب "الزعيم"، للفوز باللقب الثالث هذا الموسم، بعد تتويجه بلقب الدوري السعودي دون هزيمة، وكأس السوبر السعودي على حساب الاتحاد.

الكأس ستكون البطولة الأخيرة التي يتنافس عليها فريق النصر، لإنقاذ موسمه بالتتويج، بعد أن احتل المركز الثاني في الدوري وودّع دوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر بث مباشر اليوم في نهائي كأس الملك Yalla shoot لايف

ويقام نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة.

وتأتي المباراة بعد أيام من انتهاء نسخة الموسم الحالي من الدوري السعودي، الذي توج الهلال بلقبه على حساب النصر.

وفيما يلي نستعرض موعد الديربي بين الهلال والنصر في كأس الملك والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الهلال والنصر في كأس الملك 2024

تُلعب مباراة الهلال والنصر اليوم الجمعة الموافق 31 مايو 2024.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لديربي الهلال والنصر في الدوري السعودي 2024

من المقرر أن تذاع مباراة الديربي بين الهلال والنصر على عدة قنوات وهي:

KSA Sports 1 HD

SSC1 HD

Alkass One HD

SSC EXTRA 1 HD

أبوظبي الرياضية HD1

أبوظبي الرياضية HD2

عمان الرياضية

الشارقة الرياضة

تشكيل فريق النصر لمواجهة الهلال

ويأتي تشكيل فريق النصر لمواجهة الهلال السعودي اليوم كما يلي:

تشكيل فريق النصر أمام الهلال حراسة المرمى دافيد أوسبينا خط الدفاع أليكس تيليس عبدالإله العمري إيمريك لابورت سلطان الغنام خط الوسط عبدالله الخيبري أيمن يحيى بروزوفيتش خط الهجوم ساديو ماني كريستيانو رونالدو عبدالرحمن الغريب

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تشكيل الهلال لمواجهة النصر

ويأتي تشكيل الهلال اليوم لمواجهة النصر كما يلي: