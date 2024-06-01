الامارات | آل علي: أنفق على أطفالي 14 ألف درهم شهرياً ليصبحوا نجوماً في التنس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف والد ثلاثة أطفال مواطنين من المواهب في رياضة التنس عن إصراره على مواصلة دعم أبنائه الصغار، محمد (12 عاماً)، وعلي (10 أعوام)، وسيف (7 أعوام)، ليصبحوا نجوماً في اللعبة على غرار الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والإسباني رافاييل نادال، والنجم السويسري السابق روجر فيدرير، وذلك من خلال تجربة يخوضها بإشراف اتحاد الإمارات للتنس، وأيضاً من خلال رعايتهم ودعمهم مادياً وذهنياً.

وقال صالح آل علي لـ«الإمارات اليوم»: «انتبهت لموهبة أبنائي مبكراً، وهو ما أكده لي المدربون الذين أشرفوا على تدريبهم بعد انضمامهم إلى منتخبي الأشبال والناشئين، ما شجعني على بذل مزيد من الدعم ليصبحوا لاعبين دوليين في التنس، على غرار ديوكوفيتش ونادال وفيدرير».

وأشار إلى أنه منذ اكتشاف موهبة أبنائه، وفّر لهم كل السبل لصناعة اللاعبين الصغار، وتطوير مواهبهم، ومنها إشراكهم في أفضل أكاديميات التنس داخل الدولة، وتم استدعاؤهم للمنتخبات الوطنية، وحققوا نتائج مميزة خليجياً وآسيوياً، ما زاد من إصراره على رعايتهم وتطوير مستوياتهم الفنية.

وأضاف أنه وفّر لهم مدربين في اللياقة البدنية والمهارات، ومعالجاً طبياً على نفقته الشخصية، قائلاً إنه «ينفق على أبنائه الثلاثة ما بين 10 و14 ألف درهم شهرياً بهدف تأسيسهم بشكل سليم».

وقال إنه يدرك أن برامج استكشاف وتطوير لاعبين مميزين في الألعاب الفردية، لا يمكن أن ينجح دون دعم ورعاية من الوالدين، لذلك بدأ مشروعه بالتعاون المشترك مع أطراف اللعبة.

وتابع: «نحتاج في الرياضة الإماراتية إلى لاعبين مميزين في الرياضات الفردية، خصوصاً في التنس، حيث تستضيف الدولة سنوياً بطولات عالمية للرجال والسيدات والشباب لمختلف الأعمار».

وتابع: «صناعة الأبطال لا تعتمد على دور الأندية واتحاد التنس فقط، لصعوبة المهمة، لذلك حمّلت نفسي كثيراً من المسؤولية لتوفير قيمة المصروفات والوقت والرعاية اليومية، وعناء السفر معهم في البطولات داخلياً وخارجياً من أجل تحقيق الهدف الحلم»، مؤكداً أنه لا يرى ذلك مستحيلاً أو صعباً، بقدر ما يحتاج إلى الصبر عليهم ورعايتهم. بدوره قال عميد اللاعبين الإماراتيين في التنس، عمر بهروزيان، لـ«الإمارات اليوم»: «من خبرتي الواسعة في التنس، تتمتع المواهب الثلاثة بإمكانات فنية تمهّد لهم لأن يكونوا دوليين قادرين على تمثيل الإمارات في مختلف البطولات مستقبلاً».

• علي ومحمد وسيف تميزوا في بطولات عديدة على مستوى الفئات السنية في التنس.