أراخو يعلق على انضمامه لمنتخب أوروجواي

ياسر رشاد - القاهرة - علق رونالدو أراخو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، على انضمامه لمنتخب أوروجواي خلال الفترة المقبلة.



وأوضح أراخو أن أفكار وأسلوب مارسيلو بيلسا يتوافق طريقة لعب البارسا.

وتحدث أراخو في تصريحات صحفية، حيث قال: "بالتأكيد، هناك أشياء كثيرة في مارسيلو بيلسا، مدرب أوروجواي، تتوافق مع أسلوبنا في برشلونة".

وتابع: "أنا ألعب في فريق حيث نكون دائمًا يدًا بيد".

وكانت تقارير صحفية قد أوضحت في وقت سابق إلى تفكير برشلونة في الاستغناء عن المدافع أراخو، وذلك بسبب الوضع السيء، وذلك حتى يستطيع جلب تعاقدات جديدة موازنة قواعد اللعب المالي النظيف.